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Altın Prizma Erkek Kolye Ucu

Ürün Kodu : P131057
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18.632 TL
18.632 TL
PEŞİN FİYATINA 6.211 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Prizma Erkek Kolye Ucu T10326

Altın, 14 Ayar, 1,90 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Işıkla etkileşime giren prizma formu, bu kolye ucuna modern ve dinamik bir görünüm katıyor. Geometrik yüzey, tasarım boyunca hareket hissi oluşturarak dikkat çekici bir estetik sunuyor. Minimal çizgilerle şekillenen görünüm, güçlü bir karakter ortaya koyuyor.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Prizma Erkek Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 6.211 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.632 TL
18.632 TL
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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