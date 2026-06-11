Altın Prizma Erkek Kolye Ucu
Ürün Kodu : P131057
%0
18.632 TL
18.632 TL
PEŞİN FİYATINA 6.211 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Prizma Erkek Kolye Ucu T10326
Altın, 14 Ayar, 1,90 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Işıkla etkileşime giren prizma formu, bu kolye ucuna modern ve dinamik bir görünüm katıyor. Geometrik yüzey, tasarım boyunca hareket hissi oluşturarak dikkat çekici bir estetik sunuyor. Minimal çizgilerle şekillenen görünüm, güçlü bir karakter ortaya koyuyor.
Altın Prizma Erkek Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 6.211 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.632 TL
18.632 TL
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