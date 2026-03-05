0.62 Karat Pırlanta Baget Taşlı Çiçek Kolye T9589 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.44 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,36 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,12 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,14 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baharın taze nefesini pırlanta bagetlerle harmanlayan bu çiçek kolye, boynunuzda açan bir mücevher gibi duruyor. Baget ve yuvarlak kesimlerin birleşimi, ürüne mimari bir derinlik ve eşsiz bir yansıma katıyor. Doğanın estetiğini beyaz altının asil dokunuşuyla her an yanınızda taşıyın.