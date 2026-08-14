Altın Top Top Örgü Bileklik
Ürün Kodu : B365416
%0
70.516 TL
70.516 TL
PEŞİN FİYATINA 23.505 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Top Top Örgü Bileklik T10869
14 Ayar, Altın, 6.15 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın topların ritmik dizilimi, el işi örgü dokusunun sıcaklığıyla buluşuyor. Altın Top Top Örgü Bileklik, bileğinizde süzülen neşeli ve sanatsal bir ışık dansı.
Altın Top Top Örgü Bileklik
PEŞİN FİYATINA 23.505 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
70.516 TL
70.516 TL
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