Altın Baget Taşlı Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : N158959
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%0
88.468 TL
88.468 TL
PEŞİN FİYATINA 29.489 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Su Yolu Gerdanlık T10633
14 Ayar, Beyaz Altın, 8.23 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Boynunuzu nazikçe saran bu ayrıcalıklı ve değerli parça; ister kendi tarzınızı taçlandırmak ister sevdiklerinize ömür boyu saklayacakları tutku dolu, unutulmaz bir hatıra bırakmak için harika bir seçim.
Altın Baget Taşlı Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 29.489 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
88.468 TL
88.468 TL
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