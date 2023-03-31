0.86 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye T1747 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.15 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.35 Karat

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta safir kolye, estetik inceliklerle tasarlanmıştır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Pırlanta ve safirin eşsiz uyumuyla, bu kolye herkesin dikkatini çekecek. Kendinizi özel hissetmek için bu benzersiz kolyeyi hemen satın alın.