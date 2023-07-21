3.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T3806 Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.29 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 3.00 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Su Yolu Bileklik, modern ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu şık aksesuar, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve her anınızda size eşlik edecek. Pırlantanın ışıltısıyla göz kamaştıran bu bileklik, tarzınıza sofistike bir dokunuş katacak. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, özel günlerinizde veya günlük hayatta kullanabileceğiniz bir parça olacak.