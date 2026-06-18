0.46 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye T10424 Rose Altın, 14 Ayar, 2,89 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.46 Karat

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Boynunuzda asil bir ışık oyunu bırakıyor ve ilk bakışta kendine hayran bırakıyor. Merkezde yer alan siyah taş, derinliği ve karakteriyle tasarıma güçlü bir ifade kazandırırken pırlanta detaylar zarif bir parlaklık katıyor. Klasik ve modern çizgileri bir araya getiren bu kolye, her anınıza şık bir dokunuş ekliyor. Zarafet, kendini gösterme biçimini iyi bilir.