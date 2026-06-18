0.46 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye
Ürün Kodu : DN36911
%0
42.288 TL
42.288 TL
PEŞİN FİYATINA 14.096 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.46 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye T10424
Rose Altın, 14 Ayar, 2,89 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.46 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Boynunuzda asil bir ışık oyunu bırakıyor ve ilk bakışta kendine hayran bırakıyor. Merkezde yer alan siyah taş, derinliği ve karakteriyle tasarıma güçlü bir ifade kazandırırken pırlanta detaylar zarif bir parlaklık katıyor. Klasik ve modern çizgileri bir araya getiren bu kolye, her anınıza şık bir dokunuş ekliyor. Zarafet, kendini gösterme biçimini iyi bilir.
0.46 Karat Siyah Taşlı Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 14.096 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.288 TL
42.288 TL
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