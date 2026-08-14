Altın Mineli Kelepçe
Ürün Kodu : L094988
%0
112.268 TL
112.268 TL
PEŞİN FİYATINA 37.423 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mineli Kelepçe T10848
14 Ayar, Altın, 10.32 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bileği bir bütün olarak narince kavrayan ergonomik yapısıyla Altın Mineli Kelepçe, gün boyu zahmetsiz bir konfor ve iddialı bir şıklık sunmak için tasarlandı.
Altın Mineli Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 37.423 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
112.268 TL
112.268 TL
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