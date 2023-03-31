Altın Üç Renk Küçük Top Zincir Kolye T1477 Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 2.51 gr

Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 2.51 gr Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Işıltılı ve büyüleyici bir seçenek olan Altın Toptop Kolye, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Bu zarif kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, altının ışıltısıyla göz kamaştırır. Şimdi bu benzersiz ve etkileyici kolyeyi keşfedin ve tarzınıza biraz parlaklık katın.