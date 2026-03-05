6,00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T9611 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8,95 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 6 Karat

Renk: G-H

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın sonsuz bir nehir gibi bileğinizde süzüldüğü bu başyapıt, saf görkemin en berrak ifadesidir. Her bir taşın bir sonrakini aydınlattığı bu akış, altının asil duruşuyla birleşerek gecenin en karanlık anında bile göz alıcı bir parıltı vadediyor. Zamansız bir mirasın halkaları olarak tasarlanan bu parça, her harekette teninizde bir yıldız yağmuru etkisi yaratıyor.