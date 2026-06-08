0.53 Karat Pırlanta Sarkan Detaylı Trend Kolye T10295 Rose Altın, 14 Ayar, 4.24 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.53 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın zarif bir ritimle aşağı süzüldüğü bu tasarım, modern mücevher anlayışına güçlü bir yorum katıyor. Hareketli detayları sayesinde her bakışta farklı bir etki yaratırken, dengeli görünümünü koruyor. Günün her anında stilinizi tamamlayabilecek seçkin bir parçadır. En unutulmaz izler, hareket halinde bırakılan izlerdir.