0.53 Karat Pırlanta Sarkan Detaylı Trend Kolye
Ürün Kodu : DN65778
%0
85.848 TL
85.848 TL
PEŞİN FİYATINA 28.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.53 Karat Pırlanta Sarkan Detaylı Trend Kolye T10295
Rose Altın, 14 Ayar, 4.24 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.53 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığın zarif bir ritimle aşağı süzüldüğü bu tasarım, modern mücevher anlayışına güçlü bir yorum katıyor. Hareketli detayları sayesinde her bakışta farklı bir etki yaratırken, dengeli görünümünü koruyor. Günün her anında stilinizi tamamlayabilecek seçkin bir parçadır. En unutulmaz izler, hareket halinde bırakılan izlerdir.
0.53 Karat Pırlanta Sarkan Detaylı Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 28.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
85.848 TL
85.848 TL
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