Altın Taşlı Gurmet Bileklik
Ürün Kodu : B362717
Seçiniz
%0
161.228 TL
161.228 TL
PEŞİN FİYATINA 53.743 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Gurmet Bileklik T10552
14 Ayar, Altın, 14.83 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güçlü ve yassı halkaların üzerine işlenen parlak detaylar, maskülen yapıya lüks bir zarafet katıyor. Asil duruş ile göz alıcı ışıltının birleşimi tasarıma ihtişam kazandırırken, dikkatleri üzerine çekiyor. İddialı şıklığı sevenlere prestijli bir dokunuş.
Altın Taşlı Gurmet Bileklik
PEŞİN FİYATINA 53.743 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
161.228 TL
161.228 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : E1142816
Altın Lotus Halka Küpe
%0
25.908 TL
25.908 TL
Ürün Kodu : R162701
Altın Taşlı Trend Yüzük
%0
18.700 TL
18.700 TL
Ürün Kodu : N180440
Altın Taşlı Gurmet Gerdanlık
%0
456.144 TL
456.144 TL