1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe T2379 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.72 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.73 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm Sanatı ile tasarlanmış, şık ve zarif bir görünüme sahip olan Lizay marka Pırlanta Yakut Küpe ile stilinizi tamamlayın. Bu özel tasarım, sade ve minimalist bir tarzı yansıtarak her türlü kombinle uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı ön plana çıkarmak için bu eşsiz Lizay küpeyi tercih edin.