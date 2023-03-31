1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe
Ürün Kodu : DE31827
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31.416 TL
31.416 TL
PEŞİN FİYATINA 10.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe T2379
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.72 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.18 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Yakut
Ağırlık : 1.73 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalizm Sanatı ile tasarlanmış, şık ve zarif bir görünüme sahip olan Lizay marka Pırlanta Yakut Küpe ile stilinizi tamamlayın. Bu özel tasarım, sade ve minimalist bir tarzı yansıtarak her türlü kombinle uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı ön plana çıkarmak için bu eşsiz Lizay küpeyi tercih edin.
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.72 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.91 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar. Günlük kullanım ve özel günler için ideal bir zarafet sağlar.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe
PEŞİN FİYATINA 10.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.416 TL
31.416 TL
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