Altın Çiçek ve Kar Tanesi Çift Kolye T1290 Altın, 8 Ayar, 1.62 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle zarafetin ahengini yansıtan Altın Çiçek ve Kar Tanesi Çift Kolye, Lizay kalitesiyle sizleri bekliyor. Bu şık ve zarif kolye, her tarza uyum sağlayarak stilinize sofistike bir dokunuş katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı ön plana çıkarmak için Lizay'ın Altın Çiçek ve Kar Tanesi Çift Kolye'sini tercih edin.