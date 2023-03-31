0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T3088 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.01 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta tektaş yüzük, ince dokunuş sanatının bir örneğidir. Zarif tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu yüzük, her kadının hayallerini süsleyecek bir parçadır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzüğü sevdiklerinize özel bir hediye olarak da tercih edebilirsiniz.