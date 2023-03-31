0.28 Karat Pırlanta Trend Bileklik T1020 Beyaz Altın, 8 Ayar, 5.54 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik mükemmeliyetin simgesi olan pırlanta trend bileklik ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, her anınıza değer katmaya hazır. Siz de şimdi estetik mükemmeliyeti keşfedin!