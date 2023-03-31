Altın Baget Klasik Kolye T51 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.35 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarafet ile tasarlanmış Altın Baget Kolye koleksiyonu, detaylarda bulunan zarafet ile göz kamaştırıyor. Bu eşsiz kolyeler, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve özgün tasarımlarıyla birleşerek, her kadının şıklığını tamamlıyor. Altın Baget Kolye koleksiyonu, Lizay Pırlanta'nın ifadesi olan zarafeti en yüksek seviyede yansıtıyor. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın Altın Baget Kolye koleksiyonuna göz atarak, kusursuz bir tarzın anahtarını elde edebilirsiniz.