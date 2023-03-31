Altın Baget Klasik Kolye T51

Altın Baget Klasik Kolye
Ürün Kodu : N079428
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11.288 TL
11.288 TL
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Klasik Kolye T51Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.35 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın zarafet ile tasarlanmış Altın Baget Kolye koleksiyonu, detaylarda bulunan zarafet ile göz kamaştırıyor. Bu eşsiz kolyeler, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve özgün tasarımlarıyla birleşerek, her kadının şıklığını tamamlıyor. Altın Baget Kolye koleksiyonu, Lizay Pırlanta'nın ifadesi olan zarafeti en yüksek seviyede yansıtıyor. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın Altın Baget Kolye koleksiyonuna göz atarak, kusursuz bir tarzın anahtarını elde edebilirsiniz.
Altın Baget Klasik Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.35 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Baget Klasik Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Baget Klasik Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Özel gün hediyesi olarak tercih edilebilir mi?
5- Doğum günü, yıl dönümü veya özel günler için ideal bir hediye seçeneğidir. Talep halinde hediye kutusuyla gönderilebilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Klasik Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.288 TL
11.288 TL
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