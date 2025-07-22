2.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T5826 Beyaz Altın, 14 Ayar, 11.48 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 2.00 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığı kusursuz şekilde yansıtan su yolu tasarımıyla bu bileklik, zarif ve ihtişamlı bir şıklık sunar. Hem günlük şıklıkta hem de özel davetlerde sofistike bir parıltı arayanlar için ideal bir tercihtir.