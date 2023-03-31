0.13 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Kolye T1862 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta trend kolye, zarafetle modern elegansı bir araya getiriyor. Şık ve trend tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için mükemmel bir seçim.