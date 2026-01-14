Altın Sıra Taşlı Bileklik T9447 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8,6 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetin en saf haliyle işlendiği bu parça, taşların birbirini takip eden kusursuz ritmiyle bileğinizi ince bir ışık halesi gibi sarıyor. Altının taşları kucaklayan yapısı, mücevherin hem dayanıklılığını hem de görsel zenginliğini artırıyor.