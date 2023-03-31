0.02 Karat Pırlanta Tektaş Rose Kolye T1865 Rose Altın, 8 Ayar, 2.27 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve minimal tasarımıyla harmanlanan Elegans ve Minimalizm Uyum ile Pırlanta Tektaş Kolye, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Bu özel kolye, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafetiyle birleşerek size eşsiz bir görünüm sunar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu kolye tam size göre!