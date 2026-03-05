0.52 Karat Pırlanta Trend Küpe T9591 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.77 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,17 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,35 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın en duru halini yansıtan bu küpe, yüzünüze anında aydınlık ve asil bir ifade kazandırıyor. Beyaz altının zarif işçiliğiyle buluşan taşlar, klasik bir şıklığı günlük yaşamınıza taşıyor. Her kıyafetle kusursuz uyum sağlayan bu ürün, mücevher kutunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.