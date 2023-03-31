0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük T457

0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR147560
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24.672 TL
24.672 TL
PEŞİN FİYATINA 8.224 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük T457Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.03 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.04 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.03 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Elegan ve modern tasarımıyla dikkat çeken pırlanta baget yüzük, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Kaliteli malzemelerle üretilmiş olan bu yüzük, zarif ve göz alıcı bir görünüm sunar. Siz de şıklığınızı tamamlamak ve tarzınızı yansıtmak için bu özel yüzüğü tercih edebilirsiniz.
0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.03 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzük ölçüsü yapılabiliyor mu?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.07 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.224 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.672 TL
24.672 TL
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