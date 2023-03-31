0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük T457 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan ve modern tasarımıyla dikkat çeken pırlanta baget yüzük, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Kaliteli malzemelerle üretilmiş olan bu yüzük, zarif ve göz alıcı bir görünüm sunar. Siz de şıklığınızı tamamlamak ve tarzınızı yansıtmak için bu özel yüzüğü tercih edebilirsiniz.