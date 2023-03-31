0.60 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3016 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansın Yolu'nda yer alan pırlanta beştaş yüzük, zarif ve şık bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu yüzük, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve tarzınızı vurgulayacak mükemmel bir aksesuardır. Kaliteli tasarımı ve parlaklığıyla dikkat çeken bu yüzük, özel anlarınıza anlam katacak ve size özgüven verecektir. Elegansın Yolu'nda bulunan bu pırlanta beştaş yüzüğü keşfedin ve tarzınıza zarafet katın.