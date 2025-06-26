0.96 Karat Pırlanta Safir Yüzük T5707 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.68 Karat

Kesim : Damla

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafeti sade bir çizgide sunan bu tasarım, şıklığı abartıdan uzak ama dikkat çekici bir formda sunar. Taşların ustalıkla yerleştirildiği yüzey, ışıkla buluştuğunda dingin bir ışıltı yaratır. Gündüzden geceye stilinizi tamamlayacak bu parça, her anınıza ince bir parıltı katmak için tasarlandı.