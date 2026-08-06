Altın Yıldız Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147613
%0
16.728 TL
16.728 TL
PEŞİN FİYATINA 5.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yıldız Zincirli Kıkırdak Küpe T10813
14 Ayar, Altın, 1.53 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığıyla yol gösteren yıldız temasını kulak modasıyla buluşturan Altın Yıldız Zincirli Kıkırdak Küpe, sevdiklerinize kendi parıltılarını hatırlatacak unutulmaz bir hediye.
Altın Yıldız Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.728 TL
16.728 TL
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