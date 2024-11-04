0.83 Karat Pırlanta Baget Yüzük T5274 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.36 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.51 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zamansız şıklığı temsil eden bu tasarım, taşların göz alıcı dizilimiyle bütünleşir. Her detayında sade ama etkileyici bir estetik taşıyan bu parça, günlük stilinize zarif bir imza atar.