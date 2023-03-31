0.02 Karat Pırlanta B Harf Kolye T1726 Altın, 8 Ayar, 1.58 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta ile süslenmiş B harfli kolye, estetik güzellik ifadesini taşıyor. Bu zarif ve şık kolye, herhangi bir kıyafete zarif bir dokunuş katarken aynı zamanda kişisel tarzınızı da yansıtmanızı sağlıyor. Estetik bir tasarıma sahip olan bu kolye, pırlantanın ışıltısıyla dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve güzelliğinizi vurgulamak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.