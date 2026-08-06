Altın Tek Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147598
%0
16.184 TL
16.184 TL
PEŞİN FİYATINA 5.395 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tek Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe T10807
14 Ayar, Altın, 1.48 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik tek taş şıklığını kıkırdak trendiyle buluşturan Altın Tek Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe, stil sahibi sevdikleriniz için unutulmaz ve anlamlı bir hediye.
Altın Tek Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.395 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.184 TL
16.184 TL
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