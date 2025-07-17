0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T5803 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.88 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.86 Karat

Kesim : Oval

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kırmızının büyüsünü yansıtan bu yakut yüzük, pırlantaların ışığıyla birleşerek tutkunun ve zarafetin sembolü olur. Romantik ve asil tasarımıyla hem özel günlerinize hem de şıklığınıza değer katar.