0.04 Karat Pırlanta V Harf Kolye T10181 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.36 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.04 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kişisel hikâyeleri zarif detaylarla buluşturan bu kolye, sade ama etkileyici bir görünüm sunuyor. Harf formunun yalın estetiği, pırlantanın ışığıyla daha da dikkat çekici hale geliyor. Her gün kullanılabilecek kadar minimal, her zaman hatırlanacak kadar özeldir.