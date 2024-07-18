0.41 Karat Pırlanta Trend Yüzük T5113 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.64 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgileri zarif taşlarla buluşturan bu tasarım, her detayında özen barındırır. Göz yormayan ama etkileyici bir duruşa sahip olan bu parça, sade bir şıklık arayanların tercihi olmaya adaydır.