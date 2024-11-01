5.00 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T5251 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7,62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.81 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.26 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Zümrüt

Ağırlık : 3.16 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Görkemli tasarımı ve güçlü renk vurgusuyla dikkat çeken bu küpe, asil bir duruş sergiler. Zarif detaylar ve dengeli taş dizilimi, her bakışta kendini gösterir. Şıklığın çarpıcı bir ifadesidir.