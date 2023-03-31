0.48 Karat Pırlanta Kolye T1667 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet İncelikler ile tasarlanmış pırlanta kolye, Lizay Pırlanta kalitesiyle sizleri bekliyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim. Lizay Pırlanta güvencesiyle, en ince detaylara dikkat edilerek üretilmiş olan bu kolye, şıklığınızı tamamlayacak ve sizi özel hissettirecektir. Hemen şimdi Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonuna göz atın ve tarzınızı yansıtan bu muhteşem kolyeyi keşfedin.