0.07 Karat Pırlanta G Harf Kolye T10175 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.43 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kişisel detayların değer kazandığı günümüzde, harf kolyeler zamansız bir şıklık sunuyor. G Harf Kolye, pırlantanın göz alıcı ışıltısını sade bir tasarımla buluşturuyor. Kendiniz için seçebileceğiniz gibi, duygusal değeri yüksek bir hediye olarak da tercih edebilirsiniz.