0.17 Karat Pırlanta Anahtar Kolye T4405 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Anahtar figürünün minimal yorumu olan bu tasarım, yeni başlangıçların sembolüdür. İnce yapısı ve parlak yüzeyiyle boyna zarif bir ışıltı katar. Duygusal anlam taşıyan bu sade kolye, anlam arayanlar için özel bir seçimdir.