0.30 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük T3468 Rose Altın, 14 Ayar, 1.38 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.23 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu benzersiz zarafet ifadesini taşıyan Pırlanta Baget Yakut Yüzük, her anınıza şıklık ve zarafet katacak. Bu eşsiz tasarım, pırlantanın ışıltısıyla parlayan yakut taşıyla tamamlanmıştır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için ideal bir seçimdir.