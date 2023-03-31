0.18 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3427 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.59 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla hayranlık uyandıran Pırlanta Trend Yüzük ile tarzınızı tamamlayın. En kaliteli pırlantalarla üretilen bu yüzük, herkesin dikkatini çekecek. Siz de şıklığınızı ve zarafetinizi Lizay Pırlanta ile ifade edin.