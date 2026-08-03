Altın Taşlı Kadın Alyans
Ürün Kodu : M332950
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%0
37.196 TL
37.196 TL
PEŞİN FİYATINA 12.399 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Kadın Alyans T10708
14 Ayar, Altın, 3.00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarif taşların altınla kurduğu büyüleyici harmoni! Şık ve modern yapısıyla stilinize imza atan bu kadın alyans, romantik hikayenizin en parlak simgesi oluyor.
Altın Taşlı Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 12.399 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.196 TL
37.196 TL
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