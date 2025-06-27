0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe T5716 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist tasarımı ve simetrik taş dizilimiyle öne çıkan bu parça, ince detaylarla zenginleştirilmiş sade bir görünüm sunar. Modern duruşunu korurken klasik çizgilere de gönderme yapar. Günlük kullanım için ideal olan bu model, zarafeti pratiklikle buluşturur.