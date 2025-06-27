0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
Ürün Kodu : DE25691
Seçiniz
%0
41.544 TL
41.544 TL
PEŞİN FİYATINA 13.848 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe T5716
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.85 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.26 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist tasarımı ve simetrik taş dizilimiyle öne çıkan bu parça, ince detaylarla zenginleştirilmiş sade bir görünüm sunar. Modern duruşunu korurken klasik çizgilere de gönderme yapar. Günlük kullanım için ideal olan bu model, zarafeti pratiklikle buluşturur.
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.85 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı kıkırdak kapama (butterfly) sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.26 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar pırlanta küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması, kozmetik ve kimyasal ürünlerden uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
PEŞİN FİYATINA 13.848 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.544 TL
41.544 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR153469
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük
%0
37.056 TL
37.056 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB08579
0.99 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
142.512 TL
142.512 TL
Ürün Kodu : DN44521
0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye
%0
38.664 TL
38.664 TL