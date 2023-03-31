Altın Üçlü Nazar Zincir Bileklik T759

Altın Üçlü Nazar Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B257525
%0
36.244 TL
36.244 TL
PEŞİN FİYATINA 12.081 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Üçlü Nazar Zincir Bileklik T759Altın, 14 Ayar, 3.70 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın modern ve şık tasarımı ile altın nazar boncuklu bileklik, stilinize zarif bir dokunuş katacak. Bu özel bileklik, hem şıklığı hem de koruyucu özelliği ile dikkat çekiyor. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve tasarımı ile kendinizi özel hissedeceğiniz bu bileklik, her anınıza anlam katacak. Şık ve zarif bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenek olan bu bileklik, modern ve trend bir tarzı yansıtıyor. Lizay Pırlanta'nın eşsiz ifadesi ile altın nazar boncuklu bileklik, tarzınıza değer katacak bir aksesuar olarak öne çıkıyor.
Altın Üçlü Nazar Zincir Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.70 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Üçlü Nazar Zincir Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Üçlü Nazar Zincir Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Üçlü Nazar Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 12.081 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.244 TL
36.244 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E1109664
Altın Mavi Taşlı Göz Küpe
%0
40.868 TL
40.868 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : N083229
Altın Nazar Kalp Kolye
%0
21.964 TL
21.964 TL
Ürün Kodu : E1134585
Altın Tek Taşlı Küpe
%0
32.708 TL
32.708 TL