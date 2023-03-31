Altın Üçlü Nazar Zincir Bileklik T759 Altın, 14 Ayar, 3.70 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern ve şık tasarımı ile altın nazar boncuklu bileklik, stilinize zarif bir dokunuş katacak. Bu özel bileklik, hem şıklığı hem de koruyucu özelliği ile dikkat çekiyor. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve tasarımı ile kendinizi özel hissedeceğiniz bu bileklik, her anınıza anlam katacak. Şık ve zarif bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenek olan bu bileklik, modern ve trend bir tarzı yansıtıyor. Lizay Pırlanta'nın eşsiz ifadesi ile altın nazar boncuklu bileklik, tarzınıza değer katacak bir aksesuar olarak öne çıkıyor.