0.28 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe T350 Rose Altın, 14 Ayar, 1.63 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Küpe , zarif ve şık bir görünüm sunar. Bu özel tasarım, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Zarafeti ve şıklığıyla dikkat çeken bu küpeler, her kadının tarzını yansıtmasına yardımcı olur. Kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu küpeler, her anınızda size özel bir parlaklık katmaya hazırdır.