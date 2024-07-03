0.24 Karat Pırlanta Baget Küpe T5011 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.23 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltıyı zarif bir çizgide buluşturan bu özel tasarım, modern stilin en sade ve çarpıcı halini yansıtır. Gündüzden geceye her anınıza eşlik edecek bu parça, ince işçiliğiyle detaylara verdiğiniz önemi ortaya koyar. Işıltısı ve zarafetiyle her kombinle kusursuz bir uyum sağlar.