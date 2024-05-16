0.02 Karat Pırlanta P Harf Kolye T4870 Rose Altın, 14 Ayar, 1.91 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak







Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Güzellik ile tasarlanan pırlanta P harf kolye, Lizay markasının zarafetini yansıtıyor. Şıklığı ve kaliteyi bir arada sunan bu kolye, her anınıza değer katmak için ideal bir seçim.