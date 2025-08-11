Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B344505
%0
89.692 TL
89.692 TL
PEŞİN FİYATINA 29.897 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik T5905
Altın, 14 Ayar, 9,17 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Balık sırtı deseniyle dikkat çeken bu altın erkek bileklik, güçlü ve karizmatik bir duruş sunar. Günlük kullanımda da özel anlarda da şıklığınızı tamamlayan zamansız bir parçadır.
Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9,17 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış maskülen, şık ve dayanıklı bir bilekliktır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken, spor yaparken çıkarılması ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Zamansuz tasarımı ile doğum günü, babalar günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda sevdiklerimiz için şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 29.897 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
89.692 TL
89.692 TL
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