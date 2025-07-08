0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük T5789 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.72 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.79 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ama etkileyici tasarımıyla öne çıkan bu trend yüzük, ışığı zarifçe yansıtarak şıklığınızı tamamlar. Hem günlük kullanımda hem de özel anlarda sofistike bir dokunuş arayanlar için idealdir.