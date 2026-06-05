1.01 Karat Pırlanta Sarmal Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR171726
%0
122.880 TL
122.880 TL
PEŞİN FİYATINA 40.960 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.01 Karat Pırlanta Sarmal Trend Yüzük T10244
Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.44 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.71 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıltının akışkan bir formda hayat bulduğu bu tasarım, güçlü ve modern bir görünüm sunuyor. Katmanlı yapısı sayesinde her açıdan farklı bir detay yakalanırken, pırlantaların parlaklığı yüzüğe büyüleyici bir etki kazandırıyor. Seçkin ve özgün tasarımlardan hoşlananlar için özel olarak tasarlanmıştır. İz bırakan güzellikler asla tesadüf değildir.
1.01 Karat Pırlanta Sarmal Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 40.960 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
122.880 TL
122.880 TL
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