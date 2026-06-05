1.01 Karat Pırlanta Sarmal Trend Yüzük T10244 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.44 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.71 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.30 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltının akışkan bir formda hayat bulduğu bu tasarım, güçlü ve modern bir görünüm sunuyor. Katmanlı yapısı sayesinde her açıdan farklı bir detay yakalanırken, pırlantaların parlaklığı yüzüğe büyüleyici bir etki kazandırıyor. Seçkin ve özgün tasarımlardan hoşlananlar için özel olarak tasarlanmıştır. İz bırakan güzellikler asla tesadüf değildir.