Altın Su Yolu Kelepçe T9837 Altın, 14 Ayar, 9,3 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın o kesintisiz ve büyüleyici akışı, sarı altının sıcak dokusuyla birleşerek bileğinizde adeta bir yıldız nehri oluşturuyor. Taşların o incecik ustalıkla yan yana dizildiği bu su yolu tasarımı, klasikleşmiş zarafeti kelepçe formuyla modernize ediyor. En özel davetlerde ihtişamınızı tamamlayacak veya sevdiğiniz kadının gözlerindeki mutluluk ışıltısını yansıtacak eşsiz bir mücevher.