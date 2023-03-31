Altın At Bileklik T671 Altın, 14 Ayar, 1.72 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın At Bileklik, minimalizm ve estetiğin mükemmel bir işbirliğiyle tasarlanmış incelikli bir takıdır. Şıklığı ve zarifliği ile dikkat çeken bu bileklik, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Kaliteli altın malzemesi ve özenli işçilik ile üretilen bu bileklik, hem şık bir aksesuar olarak kullanılabilir hem de sevdiklerinize hediye edebileceğiniz özel bir seçenektir. Minimalist tasarımı ve estetik detaylarıyla öne çıkan Altın At Bileklik, size zarafeti ve şıklığı bir arada sunar.