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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  GR03771
Lacivert Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Lacivert Erkek Yüzük
8.064 TL
8.064 TL
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2.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358010
Altın Oniks Taş Detaylı Erkek Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taş Detaylı Erkek Zincir Bileklik
96.152 TL
96.152 TL
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32.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  GR03797
Yaprak Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Yaprak Erkek Yüzük
9.024 TL
9.024 TL
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3.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344967
Altın Plaka Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Plaka Erkek Bileklik
28.356 TL
28.356 TL
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9.452 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  GR03746
Renki Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Renki Taşlı Erkek Yüzük
8.064 TL
8.064 TL
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2.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088568
Altın Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Yüzük
127.636 TL
127.636 TL
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42.545 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  GR03792
Kılıç Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Kılıç Erkek Yüzük
9.792 TL
9.792 TL
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3.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  GR03805
Kartal Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Kartal Erkek Yüzük
12.672 TL
12.672 TL
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4.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  GR03776
Kılıç Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Kılıç Erkek Yüzük
12.672 TL
12.672 TL
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4.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359879
Altın Çapa ve Dümen Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çapa ve Dümen Detaylı Erkek Bileklik
60.044 TL
60.044 TL
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20.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359881
Altın Aslan Figürlü Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Aslan Figürlü Erkek Bileklik
64.464 TL
64.464 TL
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21.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358044
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
55.624 TL
55.624 TL
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18.541 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358039
Altın Detaylı Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Detaylı Siyah Erkek Bileklik
66.436 TL
66.436 TL
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22.145 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359918
Altın Siyah Spinel Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Spinel Taşlı Erkek Bileklik
55.896 TL
55.896 TL
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18.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359702
Altın Taşlı Kral Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Kral Zincir Erkek Bileklik
74.120 TL
74.120 TL
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24.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P140370
Altın Taşlı Kurt Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Kurt Erkek Kolye Ucu
59.228 TL
59.228 TL
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19.743 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359884
Altın Oniks Siyah Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Siyah Taşlı Erkek Bileklik
54.400 TL
54.400 TL
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18.133 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360282
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik
81.804 TL
81.804 TL
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27.268 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R145281
Altın Oniks Kare Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Kare Erkek Yüzük
55.828 TL
55.828 TL
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18.609 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R163703
Altın Oniks Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük
61.132 TL
61.132 TL
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20.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165574
Altın Oniks Taşlı Hasır Siyah Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Hasır Siyah Erkek Yüzük
66.164 TL
66.164 TL
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22.055 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N176786
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye
67.116 TL
67.116 TL
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22.372 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N176801
Altın Oniks Taşlı Balta Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Balta Erkek Kolye
80.716 TL
80.716 TL
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26.905 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P140317
Altın Yıldız Detaylı Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yıldız Detaylı Erkek Kolye Ucu
31.416 TL
31.416 TL
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10.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359868
Altın Kahverengi Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kahverengi Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik
115.464 TL
115.464 TL
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38.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359721
Altın Örgü Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Örgü Zincir Erkek Bileklik
39.916 TL
39.916 TL
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13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360279
Altın Oniks Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Erkek Bileklik
72.284 TL
72.284 TL
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24.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359919
Altın Dikdörtgen Plaka Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Dikdörtgen Plaka Detaylı Erkek Bileklik
45.832 TL
45.832 TL
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15.277 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165594
Altın Mavi Oniks Siyah Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Mavi Oniks Siyah Taşlı Erkek Yüzük
86.972 TL
86.972 TL
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28.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359913
Altın Siyah Kare Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Kare Detaylı Erkek Bileklik
71.128 TL
71.128 TL
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23.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B320319
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik
95.948 TL
95.948 TL
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31.983 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B331968
Altın Grek Desenli Lacivert Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Grek Desenli Lacivert Erkek Bileklik
111.996 TL
111.996 TL
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37.332 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358025
Altın Arpa Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Arpa Detaylı Erkek Bileklik
66.028 TL
66.028 TL
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22.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  D000286
Altın Siyah Yuvarlak Taşlı Erkek Kol Düğmesi - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Yuvarlak Taşlı Erkek Kol Düğmesi
103.496 TL
103.496 TL
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34.499 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131057
Altın Prizma Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Prizma Erkek Kolye Ucu
18.632 TL
18.632 TL
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6.211 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R157352
Altın Taşlı Siyah Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Siyah Erkek Yüzük
92.820 TL
92.820 TL
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30.940 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165577
Altın Mavi Oniks Siyah Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Mavi Oniks Siyah Erkek Yüzük
78.744 TL
78.744 TL
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26.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158402
Altın Oniks Dikdörtgen Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Dikdörtgen Erkek Yüzük
69.972 TL
69.972 TL
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23.324 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165802
Altın Oniks Tuğralı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Tuğralı Erkek Yüzük
156.604 TL
156.604 TL
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52.201 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359872
Altın Top Detaylı Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Top Detaylı Siyah Erkek Bileklik
33.728 TL
33.728 TL
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11.243 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359707
Altın Kral Erkek Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kral Erkek Zincir Bileklik
51.612 TL
51.612 TL
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17.204 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359889
Altın Aslan Motifli Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Aslan Motifli Siyah Erkek Bileklik
120.496 TL
120.496 TL
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40.165 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358030
Altın Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Bileklik
75.752 TL
75.752 TL
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25.251 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B350005
Altın Zincir Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Zincir Detaylı Erkek Bileklik
86.972 TL
86.972 TL
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28.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B350023
Altın Taşlı Zincir Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Zincir Detaylı Erkek Bileklik
64.600 TL
64.600 TL
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21.533 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358043
Altın Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Detaylı Erkek Bileklik
64.736 TL
64.736 TL
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21.579 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358040
Altın Çift Sıralı Taş Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çift Sıralı Taş Detaylı Erkek Bileklik
68.680 TL
68.680 TL
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22.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358035
Altın Pencere Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Pencere Detaylı Erkek Bileklik
63.580 TL
63.580 TL
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21.193 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165600
Altın Mavi Siyah Detaylı Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Mavi Siyah Detaylı Taşlı Erkek Yüzük
54.400 TL
54.400 TL
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18.133 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358036
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
98.260 TL
98.260 TL
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32.753 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358047
Altın Dümen Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Dümen Erkek Bileklik
113.560 TL
113.560 TL
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37.853 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R147439
Altın Gri Kedi Gözü Tuğralı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Gri Kedi Gözü Tuğralı Erkek Yüzük
150.824 TL
150.824 TL
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50.275 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165780
Altın Labradorit Geometrik Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Labradorit Geometrik Erkek Yüzük
131.512 TL
131.512 TL
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43.837 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150644
Altın Oniks Taşlı Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Osmanlı Tuğrası Erkek Yüzük
134.572 TL
134.572 TL
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44.857 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165847
Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük
97.104 TL
97.104 TL
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32.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358041
Altın Kare Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kare Detaylı Erkek Bileklik
71.536 TL
71.536 TL
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23.845 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131037
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Kolye Ucu
23.188 TL
23.188 TL
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7.729 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P140318
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Kılıç Erkek Kolye Ucu
38.556 TL
38.556 TL
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12.852 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165817
Altın Minimal Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Minimal Erkek Yüzük
62.084 TL
62.084 TL
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20.695 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165819
Altın Minimal Dikdörtgen Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Minimal Dikdörtgen Erkek Yüzük
96.152 TL
96.152 TL
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32.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P130767
Altın Erkek Mat Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Mat Kolye Ucu
38.216 TL
38.216 TL
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12.739 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163416
Altın Plaka Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Plaka Erkek Kolye
42.024 TL
42.024 TL
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14.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158669
Altın Çizgi Siyah Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çizgi Siyah Taşlı Erkek Yüzük
31.416 TL
31.416 TL
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10.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064353
Altın Erkek Arpa Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Arpa Zincir
226.304 TL
226.304 TL
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75.435 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131041
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Kolye Ucu
39.032 TL
39.032 TL
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13.011 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163387
Altın Dalgalar Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Dalgalar Erkek Kolye
61.132 TL
61.132 TL
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20.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C061549
Altın Mariner Erkek Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mariner Erkek Zincir
45.152 TL
45.152 TL
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15.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B350012
Altın Taşlı Dikdörtgen Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Dikdörtgen Detaylı Erkek Bileklik
93.364 TL
93.364 TL
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31.121 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158688
Altın Siyah Taşlı Trend Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Trend Erkek Yüzük
37.876 TL
37.876 TL
Sepete Ekle
12.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131035
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Kolye Ucu
37.672 TL
37.672 TL
Sepete Ekle
12.557 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344969
Altın Taşlı Sonsuzluk Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Sonsuzluk Erkek Bileklik
64.940 TL
64.940 TL
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21.647 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158665
Altın Siyah Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Erkek Yüzük
54.740 TL
54.740 TL
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18.247 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163405
Altın Kılıç Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kılıç Erkek Kolye
45.424 TL
45.424 TL
Sepete Ekle
15.141 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064356
Altın Sembol Twist Erkek Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Sembol Twist Erkek Zincir
166.328 TL
166.328 TL
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55.443 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163406
Altın Kartal Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kartal Erkek Kolye
53.788 TL
53.788 TL
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17.929 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P130775
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Kolye Ucu
18.632 TL
18.632 TL
Sepete Ekle
6.211 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344988
Altın Klips Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Klips Detaylı Erkek Bileklik
88.808 TL
88.808 TL
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29.603 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158658
Altın Altıgen Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Altıgen Erkek Yüzük
39.372 TL
39.372 TL
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13.124 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064355
Altın Motifli Erkek Kral Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Motifli Erkek Kral Zincir
224.468 TL
224.468 TL
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74.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360083
Altın Eskitme Taş Görünümlü Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Eskitme Taş Görünümlü Erkek Bileklik
121.924 TL
121.924 TL
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40.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B272741
Altın Klipsli Siyah Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Klipsli Siyah Detaylı Erkek Bileklik
187.748 TL
187.748 TL
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62.583 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R147436
Altın Red Tiger Taşlı Kılıç Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Red Tiger Taşlı Kılıç Erkek Yüzük
109.344 TL
109.344 TL
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36.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360270
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik
115.668 TL
115.668 TL
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38.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R081402
Altın Lapis Lazuli Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Lapis Lazuli Erkek Yüzük
131.852 TL
131.852 TL
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43.951 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359867
Altın Lacivert Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Lacivert Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik
105.128 TL
105.128 TL
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35.043 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360266
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Siyah Erkek Bileklik
104.720 TL
104.720 TL
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34.907 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B360272
Altın Yeşil Mineli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yeşil Mineli Erkek Bileklik
137.972 TL
137.972 TL
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45.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  D000231
Altın Siyah Taşlı Kol Düğmesi - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Kol Düğmesi
91.528 TL
91.528 TL
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30.509 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358042
Altın Klipsli Desenli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Klipsli Desenli Erkek Bileklik
104.992 TL
104.992 TL
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34.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C070016
Altın Kral Erkek Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kral Erkek Zincir Kolye
178.568 TL
178.568 TL
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59.523 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358038
Altın Klipsli Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Klipsli Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
98.260 TL
98.260 TL
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32.753 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B272090
Altın Mineli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Mineli Erkek Bileklik
180.744 TL
180.744 TL
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60.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064351
Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir
208.488 TL
208.488 TL
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69.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344505
Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik
89.692 TL
89.692 TL
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29.897 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158693
Altın Siyah Taşlı Geometrik Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Geometrik Erkek Yüzük
34.544 TL
34.544 TL
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11.515 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163413
Altın Çift Taraflı Kafes Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çift Taraflı Kafes Erkek Kolye
66.572 TL
66.572 TL
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22.191 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344975
Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik
121.856 TL
121.856 TL
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40.619 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131052
Altın Siyah Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Erkek Kolye Ucu
25.976 TL
25.976 TL
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8.659 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158702
Altın Bordo Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Bordo Taşlı Erkek Yüzük
62.764 TL
62.764 TL
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20.921 TL x 3 Taksit

Erkek takıları, modern erkeğin tarzını ve duruşunu tamamlayan en etkili aksesuarlardır. Lizay Pırlanta erkek takı koleksiyonu; ağırlıklı olarak erkek altın bileklik, erkek altın yüzük, erkek altın kolye, erkek kolye ucu, erkek zincir ve kol düğmesi modellerinden oluşur. Tüm parçalar 14 ayar altından üretilir ve hem günlük kullanıma hem de özel günlere uygun, geniş bir model çeşitliliği sunar. Erkek altın takı modelleri arasında sade tasarımlardan iddialı taşlı parçalara kadar her zevke uygun seçenekler bulabilirsiniz.

Erkek Altın Bileklik Modelleri

Erkek bileklik, koleksiyonun en geniş ve en çok tercih edilen kategorisidir. Altın erkek bileklik modelleri arasında oniks taşlı erkek bileklik, siyah spinel taşlı bileklik, kral zincir bileklik, örgü zincir bileklik, aslan figürlü bileklik, çapa ve dümen detaylı bileklik, arpa detaylı bileklik, plaka detaylı bileklik ile çift sıralı taş detaylı bileklik gibi pek çok tasarım yer alır. Siyah oniks taşlı erkek bileklik modelleri maskülen ve karizmatik bir görünüm isteyenlerin favorisiyken, sade altın bileklik tasarımları günlük şıklığı sevenler için idealdir. Erkek altın bileklik modelleri farklı gramaj ve tasarım seçenekleriyle her tarza hitap eder. Eşe, sevgiliye, babaya ya da arkadaşa hediye olarak erkek altın bileklik almak isteyenler için en doğru başlangıç noktası burasıdır.

Erkek Altın Yüzük Modelleri

Erkek yüzük modelleri, karakteri ve gücü yansıtan en etkileyici takılar arasındadır. Lizay erkek altın yüzük koleksiyonunda oniks taşlı erkek yüzük, mavi oniks taşlı yüzük, yeşil oniks erkek yüzük, kahve oniks kılıç detaylı yüzük, Osmanlı tuğrası erkek yüzük, hasır oniks yüzük, oniks kare yüzük, dikdörtgen oniks yüzük ve minimal dikdörtgen erkek yüzük gibi geniş bir seçki yer alır. Siyah taşlı erkek yüzük tasarımları asaleti temsil ederken, oniks taşlı erkek yüzük modelleri klasik şıklığın simgesidir. Sade tasarımlardan iddialı taşlı modellere kadar her tarza uygun erkek yüzük bulunabilir. Günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda fark yaratan erkek yüzük, modern erkeğin vazgeçilmez aksesuarıdır.

Erkek Altın Kolye ve Kolye Ucu Modelleri

Erkek kolye ve erkek kolye ucu modelleri, takı kombininin tamamlayıcısıdır. Altın erkek kolye koleksiyonunda oniks taşlı kılıç erkek kolye ve oniks taşlı balta erkek kolye gibi güçlü sembollü tasarımlar öne çıkar. Erkek kolye ucu modelleri arasında ise taşlı kurt kolye ucu, kılıç kolye ucu, yıldız detaylı kolye ucu ve prizma kolye ucu yer alır. Kılıç, balta, kurt gibi güçlü sembollerle bezenen erkek kolye uçları, hem taşıdığı anlam hem de estetik değeriyle dikkat çeker ve bir zincirle kombinlenerek kişiye özel bir stil oluşturmaya imkân tanır.

Erkek Altın Zincir Modelleri

Erkek zincir modelleri, hem tek başına hem de kolye ucuyla birlikte kullanılabilen çok yönlü takılardır. Kral zincir ve örgü zincir gibi farklı dokulara sahip altın erkek zincir bileklik tasarımları, güçlü ve karizmatik bir görünüm sağlar. Kalın ve gösterişli zincir modelleri iddialı bir tarzı temsil ederken, sade zincirler minimalist şıklığı sevenlerin tercihidir. Her zincir, kolye ucuyla zenginleştirilerek kişiselleştirilebilir.

Kol Düğmesi Modelleri

Koleksiyonu tamamlayan altın kol düğmesi modelleri, klasik zarafeti modern dokunuşlarla buluşturur. Siyah yuvarlak taşlı kol düğmesi tasarımları, takım elbise ve gömlek kombinlerine prestijli bir hava katar; özellikle resmi davetlerde ve iş ortamlarında şıklığı tamamlayan ince bir detaydır. Kol düğmesi, hem kişisel kullanım hem de değerli bir hediye olarak öne çıkar.

Erkeğe Özel Takı Seçimi ve Hediye Önerileri

Erkek takısı seçerken kullanım amacı, tarz ve gramaj birlikte değerlendirilmelidir. Günlük kullanım için sade altın bileklik veya minimal yüzük tercih edilebilirken, özel günler için oniks taşlı, sembolik figürlü ve iddialı tasarımlar öne çıkar. Doğum günü, yıl dönümü, terfi ya da özel kutlamalar için erkek altın takı hediyesi hem anlamlı hem de kalıcı bir seçenektir. Sevgiliye, eşe, babaya veya erkek arkadaşa hediye arayanlar için erkek bileklik, erkek yüzük ve erkek kolye modelleri her zaman doğru bir tercih olur.

Neden Lizay Pırlanta Erkek Takıları?

Lizay Pırlanta, yılların kuyumculuk deneyimiyle yüksek kalitede işçilik ve şık tasarımları bir araya getirir. Tüm erkek altın takıları titiz işçilik standartlarıyla üretilir ve uzun yıllar kullanılabilecek dayanıklılıkta hazırlanır. Erkek takı modelleri arasında dilediğiniz parçayı en yeni ve çok satan seçenekleriyle filtreleyerek size en uygun ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz.

Erkek altın takıları yalnızca birer aksesuar değil; aynı zamanda erkeğin kişiliğini ve duruşunu yansıtan değerli birer ifade biçimidir. Lizay Pırlanta erkek takı koleksiyonunu keşfederek tarzınıza güç katacak zamansız ve şık parçalara sahip olabilirsiniz. Erkek bileklik, erkek yüzük, erkek kolye, erkek kolye ucu ve daha fazlası için koleksiyonu inceleyin; size en çok yakışan erkek altın takısını bugün keşfedin.

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